В Турции планируют лишить неприкосновенности 28 оппозиционных парламентариев

Анкара, 4 января. Великое национальное собрание Турции (местный парламент) получило от прокуратуры свежие резюме разбирательств, требующих снятия депутатской неприкосновенности с 28 оппозиционных законодателей.

В частности, предложения надзорного органа касаются 25 членов от «Демократической партии народов» (ДПН), включая ее сопредседателя Первина Булдана, депутата от «Рабочей партии Турции» (РПТ) Барыша Атая Менгюллюоглу, представителя основной оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) Сезгина Танрыкулу и одного из лидеров «Демократической партии регионов» (ДПР) Салихе Айдениза.

Turkish gov't seeks to strip 28 opposition MPs, including HDP co-chair, of parliamentary immunity #Turkey https://t.co/OagU6Hx3ao — Duvar English (@DuvarEnglish) January 4, 2022

Для начала судебного процесса над представителями законодательных органов прокуроры должны составить краткое изложение разбирательства и направить его на рассмотрение в министерство юстиции, президиум и парламент. Если после этого Генеральная ассамблея Великого национального собрания придет к решению о лишении кого-то из депутатов иммунитета, делу дадут ход и направят в суд.

Переданные резюме сейчас уже рассматриваются сотрудниками Объединенного комитета по конституции и юстиции.

The #IPU #humanrights committee examined the cases of 64 MPs from #Turkey????????, inc 30 women.

+600 criminal and terrorism charges have been brought against opposition MPs since Dec2015, when the Constitution was amended to lift their parliamentary immunity.

➡️https://t.co/Egaic1ToNp pic.twitter.com/1Y7ecJxHLN — IPUparliament (@IPUparliament) March 31, 2021

Массовая атака на «Демократическую партию народов» — не первая в своем роде. Данное политическое объединение придерживается левых взглядов и борется за права национальных меньшинств, в том числе и курдов. Ранее депутатов ДПН уже неоднократно лишали неприкосновенности, а несколько десятков из них находятся в тюрьме.

В минувшем 2021 году турецкое руководство уже запустило новый судебный процесс по закрытию партии, пока сопротивляющейся давлению властей. Тем не менее президент Реджеп Тайип Эрдоган и его союзники продолжают притеснение оппозиции. В случае с прокурдскими партиями Анкара действует путем криминализации их работы — обвиняет в сотрудничестве с движениями и группировками, признанными в стране террористическими, в том числе с «Рабочей партией Курдистана» (РПК).

Еще в прошлом марте генеральный прокурор Кассационного суда Турции обвинил членов ДПН в деятельности, направленной на «нанесение вреда территориальной целостности государства». А в конце года даже дошло до штурма офисов партии в Стамбуле.

#HDP Peoples' Democratic Party's District Co-Chair Mehmet #Kuzu said that the attack on their capital office building in #Istanbul is part of a plan to keep the pro-#Kurdish party out of politics. #Istanbul #Turkey pic.twitter.com/fY45BjIb2N — Ruptly (@Ruptly) December 29, 2021

Федеральное агентство новостей /

Другие партии также являются объектом постоянных нападок со стороны правительства Эрдогана. Тем не менее продолжающийся экономический кризис, возникший из-за вмешательства президента в финансовую политику страны, существенно ослабил его позиции среди населения. На этом фоне оппозиция усиливает активность. Внимание ко лжи властей об истинных масштабах проблем государства — один из способов заручиться поддержкой электората, что и делают, например, представители «Республиканской народной партии».