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Политобозреватель Гаврилова оценила итоги звонка Байдена Зеленскому

Политика
Политобозреватель Гаврилова оценила итоги звонка Байдена Зеленскому
Федеральное агентство новостей

Киев, 4 января. Президент США Джо Байден поздно вечером в воскресенье, 2 января, позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому, чтобы сообщить об итогах переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Политический обозреватель Ирина Гаврилова в первую очередь обратила внимание на то, что между разговором Байдена с Путиным и звонком Зеленскому прошло несколько дней.

«Когда почти месяц назад президенты США и России разговаривали, Байден немедленно позвонил после этого лидерам Европы, буквально в течение нескольких часов, и проинформировал их о содержании этого разговора. Что касается украинского президента, ему позвонили чуть ли не через пять дней, когда все уже отгуляли праздники, когда все переварили эти важные информационные поводы», — напомнила аналитик в эфире канала UKRLive.

По словам эксперта, сам телефонный разговор президентов США и Украины вряд ли можно считать конструктивным и успешным для Киева, ведь лидеры двух стран будто говорили на разных языках, а потому просто не могли прийти к какому-то консенсусу.

«Я думаю, все заметили, что разговор Байдена и Зеленского проходил в совершенно разных плоскостях. Байден рассказывал о необходимости выполнять минские соглашения, о реанимации нормандского формата. В том числе он обговорил с президентом Украины те "красные линии", которые обозначил президент России. В то же время Владимир Зеленский говорил о деолигархизации и ее поддержке, а также о каких-то неназванных реформах. То есть, это люди, которые говорят на разных языках, каждый о своем», — отмечает политический обозреватель.

Политобозреватель Гаврилова оценила итоги звонка Байдена Зеленскому
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Гаврилова в то же время уверена, что США и Запад в целом в любом случае не планируют искать какие-то компромиссы с Украиной. Вместо этого они продолжат давать Киеву жесткие установки, в том числе касательно минских соглашений, и будут ждать их четкого выполнения.

«Байден ставил четкие установки, а президент Украины просил какие-то гарантии в поддержке его инициатив. В зависимости от того, каким образом договорятся мировые лидеры, такие решения и спустят Зеленскому, вынудив Украину их выполнять. Потому что мы уже сейчас наблюдаем, что идет жесткое принуждение к миру. Пропетлять, как это делал все годы Порошенко, уже не удастся. Я так понимаю, что западные лидеры будут требовать побуквенного выполнения минских соглашений, так как все хотят закончить этот тлеющий конфликт в Донбассе», — объясняет аналитик.

Политический обозреватель при этом отмечает, что выполнение минских соглашений в имеющемся виде может поставить президента Украины под серьезный удар.

«Если Зеленскому придется выполнить минские соглашения в имеющемся виде, то ничего хорошего ему это не принесет. Националисты ему тогда нарисуют такие «красные линии», что будет впору президентство досрочно заканчивать», — подчеркнула политический обозреватель Ирина Гаврилова.

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Вадим Рабинович ранее назвал единственный для президента Владимира Зеленского способ повлиять на будущее Украины.

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