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Эстонский депутат Грюнталь назвал «полным сумасшествием» поставки оружия Украине

Армия
Эстонский депутат Грюнталь назвал «полным сумасшествием» поставки оружия Украине
Федеральное агентство новостей

Таллин, 4 января. Намерения эстонского руководства предоставить летальное вооружение Украине подверглись жесткой критике депутата парламента прибалтийской страны Калле Грюнталя.

Ранее начальник отдела международного сотрудничества минобороны Эстонии Пеэтер Куймет сообщил, что Таллин может предоставить Вооруженным силам Украины противотанковые ракетные комплексы Javelin и гаубицы калибра 122 миллиметра вместе с боеприпасами. Депутат Рийгикогу Калле Грюнталь назвал подобные планы абсолютно ошибочными и недопустимыми. Его слова приводит издание Baltnews.

«Если решение о поставках вооружений будет принято, это станет просто полным сумасшествием», — заявил Грюнталь.

По его мнению, Эстония сама нуждается в крупнокалиберных артиллерийских орудиях и ПТРК Javelin, так как самостоятельно не способна производить такое вооружение.

«Здесь вопрос даже не в том, что такие поставки будут противоречить Минским соглашениям, а в том, что Эстонии самой нужно оружие, которое у нее есть сегодня», — объяснил депутат, почему эстонское оружие не должно поставляться на Украину.

Ранее стало известно, что программа модернизации армии Эстонии находится под угрозой срыва из-за сбоев в глобальных цепочках поставок и роста цен на мировом оружейном рынке.

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украина всу эстония javelin
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