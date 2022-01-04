МВД Польши сообщило о строительстве заграждения на границе с Белоруссией

Варшава, 4 января. Польская сторона уже договорилась с подрядчиками о строительстве капитального заграждения на границе с Белоруссией. Об этом сообщил заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик.

По словам руководителя ведомства, соответствующие договоры были подписаны Пограничной стражей республики.

«Три крупных договора о строительстве заграждения», — сообщил Вонсик во время брифинга.

Заместитель главного коменданта Пограничной стражи Польши Виолета Гожковская в свою очередь добавила, что длина забора будет составлять 186 километров.

Как стало известно ранее, Польша может построить стену на границе с Украиной для защиты от мигрантов. Об этом говорится в заявлении вице-премьера польского правительства Ярослава Качиньского.