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Лариса Гузеева отправилась с мужем в поездку по Европе на машине

Шоу-бизнес
Лариса Гузеева отправилась с мужем в поездку по Европе на машине
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Москва, 4 января. Ведущая шоу «Давай поженимся!» и актриса Лариса Гузеева похвасталась осуществлением своей мечты. Знаменитость отправилась в путешествие по Европе вместе с мужем — бизнесменом Игорем Бухаровым.

Звезда фильма «Жестокий романс» поделилась эмоциями от поездки в Instagram Stories. Она рассказала подписчикам, что они с супругом путешествуют на автомобиле.

«Сбылась моя мечта! Я в кои веки путешествую на машине. Было очень сложно, очень жестко, но все у нас получилось. 26 часов в машине, вот, Игорь вел», — сообщила Гузеева, показав подписчикам супруга.

Лариса Гузеева отправилась с мужем в поездку по Европе на машине
Prt Scr instagram.com / @_larisa_guzeeva_

Первая страна, в которой остановилась телеведущая с мужем, — Словакия. По словам актрисы, они с супругом так устали, что после прибытия в пункт назначения проспали 15 часов. Несмотря на сложности, пока знаменитость очень довольна поездкой.

«Чудесная страна, все чистенько, скромно, вкусно!» — отметила ведущая шоу «Давай поженимся!».

Ранее Лариса Гузеева призналась, что сильно ревновала мужа к постоянно названивающей ему ассистентке. Актриса устроила разборки с соперницей, чем довела ее до слез.

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