Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 января 19:02
19:02
Экономика
Глава Ava Labs спрогнозировал новый максимум капитализации криптовалют
19:00
Политика
В Сети оценили новость о возможном лишении Украины безвиза с ЕС
19:00
Общество
Главные новости дня: 4 января
18:59
Экономика
Совокупный объем торгов на Мосбирже достиг квадриллиона рублей
18:58
Весь мир
Тунисские силовики сорвали попытку поджога президентской резиденции
18:49
Весь мир
Национальные силы Ливии призвали провести всеобщие выборы
18:48
Наука
Ученые из Университета Бен-Гуриона научили золотых рыбок ездить по суше
18:43
Происшествия
Двое рабочих погибли и один пострадал в результате ЧП на заводе на Ставрополье
18:34
Общество
Принц Чарльз сделал шаг к примирению с переехавшим в США принцем Гарри
18:31
Происшествия
Три человека стали жертвами пожара в жилом деревянном доме под Москвой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Президент Токаев обратился к жителям Казахстана после акций протестов

Политика
Президент Токаев обратился к жителям Казахстана после акций протестов
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нур-Султан, 4 января. Казахский президент Касым-Жомарт Токаев попросил митингующих из Мангистауской области не следовать призывам деструктивных лиц. Соответствующую запись политик опубликовал в Twitter.

В начале 2022 года в городах Жанаозен и Актау состоялись акции протестов. Жители Казахстана потребовали от властей страны снизить цены на сжиженный нефтяной газ.

Президент республики сообщил, что правительство решило удовлетворить требования и снизить цену на газ до 50 тенге (0,11 доллара) за литр топлива.

«Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества», — написал политик.

До этого Токаев призвал недовольных ценами на газ казахов проявить готовность к диалогу. Так он отреагировал на прошедшие в республике акции протестов.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Президент Токаев обратился к жителям Казахстана после акций протестов
Казахстан газ протесты токаев
Комментировать