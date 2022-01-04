Президент Токаев обратился к жителям Казахстана после акций протестов

Нур-Султан, 4 января. Казахский президент Касым-Жомарт Токаев попросил митингующих из Мангистауской области не следовать призывам деструктивных лиц. Соответствующую запись политик опубликовал в Twitter.

В начале 2022 года в городах Жанаозен и Актау состоялись акции протестов. Жители Казахстана потребовали от властей страны снизить цены на сжиженный нефтяной газ.

Президент республики сообщил, что правительство решило удовлетворить требования и снизить цену на газ до 50 тенге (0,11 доллара) за литр топлива.

«Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества», — написал политик.

До этого Токаев призвал недовольных ценами на газ казахов проявить готовность к диалогу. Так он отреагировал на прошедшие в республике акции протестов.