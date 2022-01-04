Министерство труда Египта продлило сроки приема заявок для работы в Ливии

Каир, 4 января. Министерство трудовых ресурсов Египта объявило о продолжении приема заявлений от соискателей на 58 вакансий в Ливии. Подать резюме можно до 8 января включительно.

Специалисты ведомства рассказали, что продление сроков связано с предоставлением возможности большему числу граждан республики получить должность в соседней стране.

«Это первый приказ о привлечении египетских трудовых мигрантов для работы в Ливии после запуска системы электронной связи между министерствами в двух государств», — говорится в сообщении.

Представители министерства добавили, что требуемые специальности относятся к медицинской сфере. Кандидаты должны иметь опыт работы от 5 до 15 лет.

Министр труда Ливии ранее рассказал о порядке прибытия египетских трудовых мигрантов. Перевозка первого миллиона рабочих ожидается до конца 2022 года.