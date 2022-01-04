Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 января 19:02
19:02
Экономика
Глава Ava Labs спрогнозировал новый максимум капитализации криптовалют
19:00
Политика
В Сети оценили новость о возможном лишении Украины безвиза с ЕС
19:00
Общество
Главные новости дня: 4 января
18:59
Экономика
Совокупный объем торгов на Мосбирже достиг квадриллиона рублей
18:58
Весь мир
Тунисские силовики сорвали попытку поджога президентской резиденции
18:49
Весь мир
Национальные силы Ливии призвали провести всеобщие выборы
18:48
Наука
Ученые из Университета Бен-Гуриона научили золотых рыбок ездить по суше
18:43
Происшествия
Двое рабочих погибли и один пострадал в результате ЧП на заводе на Ставрополье
18:34
Общество
Принц Чарльз сделал шаг к примирению с переехавшим в США принцем Гарри
18:31
Происшествия
Три человека стали жертвами пожара в жилом деревянном доме под Москвой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Министерство труда Египта продлило сроки приема заявок для работы в Ливии
Весь мир
Министерство труда Египта продлило сроки приема заявок для работы в Ливии
pixabay.com  /  skeeze

Каир, 4 января. Министерство трудовых ресурсов Египта объявило о продолжении приема заявлений от соискателей на 58 вакансий в Ливии. Подать резюме можно до 8 января включительно.

Специалисты ведомства рассказали, что продление сроков связано с предоставлением возможности большему числу граждан республики получить должность в соседней стране.

«Это первый приказ о привлечении египетских трудовых мигрантов для работы в Ливии после запуска системы электронной связи между министерствами в двух государств», — говорится в сообщении.

Представители министерства добавили, что требуемые специальности относятся к медицинской сфере. Кандидаты должны иметь опыт работы от 5 до 15 лет.

Министр труда Ливии ранее рассказал о порядке прибытия египетских трудовых мигрантов. Перевозка первого миллиона рабочих ожидается до конца 2022 года.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Министерство труда Египта продлило сроки приема заявок для работы в Ливии
мигранты ливия египет
Комментировать