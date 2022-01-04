Власти Панамы арестовали подозреваемого в убийстве президента Гаити

Панама, 4 января. Власти Панамы арестовали бывшего члена колумбийской армии, разыскиваемого по подозрению в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза. Об это сообщает агентство Reuters.

43-летний Марио Антонио Паласиос был задержан в ходе временной посадки самолета, в котором его депортировали из Ямайки в Колумбию. По информации колумбийских властей, преступника высадили с рейса и попросили «добровольно» отправиться в США, чтобы предстать перед судом по обвинению в незаконном хранении оружия.

#Internacional | El sargento retirado Mario Antonio Palacios, vinculado con el asesinato del presidente de Haití, fue detenido en Panamá por las autoridades de ese país ⬇️ ► https://t.co/LGrKINkrVS pic.twitter.com/rG0wpRnibA — Noticias RCN (@NoticiasRCN) January 4, 2022

В случае отказа власти Панамы планировали использовать извещение Интерпола с «красным углом» от США в дополнение к экстренному уведомлению, выпущенному Гаити.

На видео, которым поделились с Reuters анонимные источники, два иммиграционных агента сопровождают в аэропорту Панамы мужчину, лицо которого не видно.

Паласиос обвиняется в покушении на жизнь Моиза в резиденции президента в составе группы колумбийских наемников.

3 января бывший член Вооруженных сил Колумбии был депортирован с Ямайки на родину. Паласиос был арестован на Ямайке в октябре 2021 года и позже осужден за незаконный въезд на территорию страны через Доминиканскую Республику.

Exmilitar de #Colombia, Mario Palacios involucrado en el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moise llegó anoche a #Panamá deportado desde #Jamaica y expresó su intención de entregarse a las autoridades de #EEUU. pic.twitter.com/zQxfgNpYoR — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) January 4, 2022

7 июля произошло покушение на жизнь президента Жовенеля Моиза, когда группа вооруженных лиц вломилась в частную резиденцию главы государства и расстреляла его, также ранив первую леди страны. Власти Гаити задержали более 40 подозреваемых, в том числе 18 колумбийцев, несколько гаитян и одного из предполагаемых организаторов, врача Кристиана Эммануэля Санона. Еще трое преступников были убиты в ходе операции по их задержанию.