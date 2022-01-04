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Власти Панамы арестовали подозреваемого в убийстве президента Гаити

Весь мир
Власти Панамы арестовали подозреваемого в убийстве президента Гаити
Pr Scr twitter.com  / 

Панама, 4 января. Власти Панамы арестовали бывшего члена колумбийской армии, разыскиваемого по подозрению в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза. Об это сообщает агентство Reuters.

43-летний Марио Антонио Паласиос был задержан в ходе временной посадки самолета, в котором его депортировали из Ямайки в Колумбию. По информации колумбийских властей, преступника высадили с рейса и попросили «добровольно» отправиться в США, чтобы предстать перед судом по обвинению в незаконном хранении оружия.

В случае отказа власти Панамы планировали использовать извещение Интерпола с «красным углом» от США в дополнение к экстренному уведомлению, выпущенному Гаити.

На видео, которым поделились с Reuters анонимные источники, два иммиграционных агента сопровождают в аэропорту Панамы мужчину, лицо которого не видно.

Паласиос обвиняется в покушении на жизнь Моиза в резиденции президента в составе группы колумбийских наемников.

3 января бывший член Вооруженных сил Колумбии был депортирован с Ямайки на родину. Паласиос был арестован на Ямайке в октябре 2021 года и позже осужден за незаконный въезд на территорию страны через Доминиканскую Республику.

7 июля произошло покушение на жизнь президента Жовенеля Моиза, когда группа вооруженных лиц вломилась в частную резиденцию главы государства и расстреляла его, также ранив первую леди страны. Власти Гаити задержали более 40 подозреваемых, в том числе 18 колумбийцев, несколько гаитян и одного из предполагаемых организаторов, врача Кристиана Эммануэля Санона. Еще трое преступников были убиты в ходе операции по их задержанию.

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