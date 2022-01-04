Замглавы МИД Грушко представит Россию на заседании с НАТО

Москва, 4 января. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко представит ведомство на заседании Совета Россия — НАТО. Мероприятие состоится 12 января в Брюсселе.

Пресс-служба НАТО недавно опубликовала информацию о дате встречи. Она пройдет в продолжение консультаций России и США по вопросам безопасности, которые начнутся 10 января.

«Делегация состоит из представителей МИД и военных. Мидовскую часть я буду возглавлять», — сказал Грушко в комментарии ТАСС.

Недавно стало известно, что главы министерств иностранных дел НАТО проведут внеочередное заседание. Оно состоится 7 января. Министры намерены обсудить вопросы России и Украины.