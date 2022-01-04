Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 января 19:02
19:02
Экономика
Глава Ava Labs спрогнозировал новый максимум капитализации криптовалют
19:00
Политика
В Сети оценили новость о возможном лишении Украины безвиза с ЕС
19:00
Общество
Главные новости дня: 4 января
18:59
Экономика
Совокупный объем торгов на Мосбирже достиг квадриллиона рублей
18:58
Весь мир
Тунисские силовики сорвали попытку поджога президентской резиденции
18:49
Весь мир
Национальные силы Ливии призвали провести всеобщие выборы
18:48
Наука
Ученые из Университета Бен-Гуриона научили золотых рыбок ездить по суше
18:43
Происшествия
Двое рабочих погибли и один пострадал в результате ЧП на заводе на Ставрополье
18:34
Общество
Принц Чарльз сделал шаг к примирению с переехавшим в США принцем Гарри
18:31
Происшествия
Три человека стали жертвами пожара в жилом деревянном доме под Москвой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Церемонию вручения «Грэмми» могут снова перенести из-за штамма «Омикрон»

  /   Обновлено: 04 января 2022 17:27
Общество
Церемонию вручения «Грэмми» могут снова перенести из-за штамма «Омикрон»
flickr.com

Лос-Анджелес, 4 января. Церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми» могут перенести второй год подряд из-за коронавируса. Организаторы не исключают такого варианта в связи с распространением штамма «Омикрон».

Пока церемония, которая пройдет в Лос-Анджелесе, намечена на 31 января. Однако знакомый с ситуацией источник издания Billboard утверждает, что перенос «кажется вероятным».

В прошлом году вручение «Грэмми» тоже не состоялось в последний день января. Событие перенесли на 14 марта, сократив при этом количество гостей.

Ранее организаторы «Грэмми» упразднили тайное голосование по основным номинациям. Теперь комитет выбирает победителей только в технических категориях.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Церемонию вручения «Грэмми» могут снова перенести из-за штамма «Омикрон»
премия грэмми пандемия омикрон
Комментировать