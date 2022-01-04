Церемонию вручения «Грэмми» могут снова перенести из-за штамма «Омикрон»

Лос-Анджелес, 4 января. Церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми» могут перенести второй год подряд из-за коронавируса. Организаторы не исключают такого варианта в связи с распространением штамма «Омикрон».

Пока церемония, которая пройдет в Лос-Анджелесе, намечена на 31 января. Однако знакомый с ситуацией источник издания Billboard утверждает, что перенос «кажется вероятным».

В прошлом году вручение «Грэмми» тоже не состоялось в последний день января. Событие перенесли на 14 марта, сократив при этом количество гостей.

Ранее организаторы «Грэмми» упразднили тайное голосование по основным номинациям. Теперь комитет выбирает победителей только в технических категориях.