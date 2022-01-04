Россиян предупредили о возможном увеличении числа отказов в кредитах

Москва, 4 января. Финансовые организации России прогнозируют рост числа отказов в займах из-за планов Центробанка ввести лимиты на необеспеченные ссуды, сообщает РБК.

Регулятор намерен сократить долю закредитованных клиентов до уровня в 25%. Он с начала 2022 года получил право на введение прямых запретов в рамках закона, подписанного в декабре прошлого года президентом Владимиром Путиным. ЦБ будет сдерживать выдачу длинных кредитов сроком от пяти лет и работу банков со слишком большим числом заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше отметки в 80%.

Представители банков в ответ на нововведения предположили, что россияне, не получив ссуду, станут чаще обращаться за деньгами в микрофинансовые организации.

Ранее стало известно, что ЦБ прорабатывает вопрос о создании кредитных продуктов для самозанятых граждан и начинающих бизнесменов. Регулятор не исключает возможности создания краткосрочных обучающих курсов для таких клиентов.