Красноярские автоинспекторы вернули домой потерявшегося кокер-спаниеля

Сотрудники ГАИ во время патрулирования обнаружили на автодороге Емельяновского района в Красноярском крае одиноко бегущую собаку, которая потерялась в канун Нового года. Полицейские подобрали пса и вернули его хозяевам.

Госавтоинспекторы заметили беглеца на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь». Они остановили автомобиль и вместе с другими местными жителями поймали собаку и отвезли ее в отделение полиции. Хозяева заблудшего питомца нашлись через несколько минут после того, как сотрудники дежурной части разместили информацию о находке в соцсетях.

Оказалось, что владельцы приехали к родственникам со своим питомцем по кличке Персик из Республики Хакасия, а в канун Нового года пес убежал со двора частного дома. Самостоятельно найти любимца хозяевам не удалось. В настоящий момент четвероногий бродяга воссоединился с семьей.