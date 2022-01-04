Народная милиция ЛНР сообщила о размещении бронетехники ВСУ в поселке Луганское

Луганск, 4 января. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают грубо нарушать Минские соглашения и размещают тяжелую боевую технику вблизи линии соприкосновения враждующих сторон в Донбассе. Об этом сообщили представители Народной милиции ЛНР.

Несколько единиц бронетехники ВСУ зафиксированы в жилых районах поселка Луганское, заявили в пресс-службе НМ ЛНР.

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — сообщается в опубликованном релизе.

Ранее стало известно о подрыве на собственных минах двух военнослужащих 30-й бригады ВСУ, расквартированной в Донбассе.