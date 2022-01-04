В США намерены создать совет из пяти президентов для переговоров с Путиным

Вашингтон, 4 января. Совет из предшественников действующего президента США поможет решить внутренние и внешние проблемы американского государства. Об этом сообщил старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман.

В своей статье для издания The Hill эксперт предложил собрать пять американских лидеров в резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде.

«Джимми Картер в силу возраста может не присутствовать. Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп в совокупности представляют 32 года президентского опыта. Эту же идею следует распространить на совместные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным», — предложил Ульман.

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Кори Миллс ранее заявил о слабости нынешнего главы Белого дома Джо Байдена перед Путиным.