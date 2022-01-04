Корректировка нефтяных цен замедлила темпы роста фондового рынка РФ

Москва, 4 января. Российский фондовый рынок «буксует» во второй половине дня, несмотря на стремительный рост 3 января. Инвесторы приняли решение повременить со сделками из-за корректировок на мировом рынке нефти.

Торги Московской биржи открылись 4 января умеренным ростом котировок, однако внешняя конъюнктура не позволила закрепить тренд. Нефть марки Brent на международных площадках торгуется в районе 79 долларов за баррель, что вынуждает игроков с осторожностью отнестись к ценным бумагам сырьевого сектора. В итоге доллар вырос до планки в 74,86 рубля.

Умеренный рост акций наблюдается у компаний, бизнес которых преимущественно связан с несырьевыми отраслями. Ценные бумаги АФК «Система» выросли на 2,5%, котировки Московской биржи — на 1,4%. Акции «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза» потеряли 0,1% от стоимости.

Цены на нефть также растут на фоне сообщений о том, что ОПЕК+ планирует нарастить нефтедобычу на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале.