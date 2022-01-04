Детское фото другой актрисы показали вместо снимка Уотсон в спецэпизоде «Гарри Поттера»

Лос-Анджелес, 4 января. Создатели спецвыпуска «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» допустили серьезную ошибку с детским фото исполнительницы роли Гермионы Грейнджер Эммы Уотсон. В спецэпизоде показали снимок другой актрисы — звезды «Американской истории ужасов» Эммы Робертс.

Поклонники «Гарри Поттера» обратили внимание на досадную оплошность и рассказали о ней в соцсетях. Как отметили зрители, фото, на котором якобы показали Уотсон в детстве, на самом деле принадлежит Робертс. Последняя публиковала этот снимок в Instagram много лет назад.

Продюсеры спецвыпуска отреагировали на сигналы поклонников. Они признали ошибку и пообещали ее исправить, передает Entertainment Weekly.

«Внимательные фанаты «Гарри Поттера»! Вы обратили внимание на редакторскую ошибку в подписи к фотографии. Скоро появится новая версия», — приводит издание заявление продюсеров.

Напомним, многим поклонникам «Гарри Поттера» не понравилось, что автор книг о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг не снималась в спецэпизоде. Утверждается, что писательница сама отказалась участвовать в этом процессе.