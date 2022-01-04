Жозеп Боррель не станет обсуждать «Северный поток — 2» во время поездки в Киев

Брюссель, 4 января. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не будет затрагивать тему газопровода «Северный поток — 2» во время предстоящего визита в Киев 4-6 января, передает Польское агентство печати.

В интервью журналистам европейский дипломат сообщил, что во время поездки он намерен посетить зону конфликта в Донбассе и подчеркнуть поддержку ЕС суверенитету и целостности Украины.

«Вопрос о "Северном потоке — 2" теперь находится в руках германского регулятора», — заявил Боррель, отвечая на вопрос о темах предстоящих переговоров.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель ранее обсудили непланируемое Россией нападение на подконтрольную Киеву территорию.