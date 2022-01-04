Большинство граждан Турции не верят в отчеты властей об инфляции

Анкара, 4 января. Большинство граждан Турции с недоверием относятся к официальной статистике и публикуемым государством сведениям об инфляции в стране. К таким выводам по итогам опросов общественного мнения пришла организация Metropoll.

Только 7,1% респондентов согласны с тем, что повышение потребительских цен колеблется в диапазоне от 25 до 50%. В то же время 28,8% говорят об уровне годовой инфляции 50–100%. Большинство же, — 61,5%, участвовавших в исследовании граждан, убеждены в повышении данного показателя до 100% и более.

Nearly two-thirds of Turks say inflation is more than 100 percent #Turkey

https://t.co/sfSEFzg7WS — Duvar English (@DuvarEnglish) January 4, 2022

Тем самым они отвергают опубликованную Институтом статистики Турции (Turkstat) сводку по годовой инфляции, согласно которому она составила 35,1%. Впрочем, даже эта цифра является историческим антирекордом — такой плачевной ситуации турецкая экономика не переживала на протяжении двух десятилетий.

При этом независимые организации говорят о совсем иных результатах анализа. Так, группа по исследованию инфляции ENAG накануне заявила о показателе, достигающем 82,8%.

ENAG: 2021 yılı enflasyonu yüzde 82,8 https://t.co/UvDrzbnR16 — Kemal Göktaş (@kemalgoktas) January 3, 2022

Экономические потрясения, которые сейчас переживает Турция, связаны с обновлением финансовой стратегии Анкары. По требованию президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Центральный банк страны пошел на поэтапное понижение ключевой ставки, что негативно сказалось на курсе национальной валюты — она несколько раз подряд била рекорды исторического минимума. Для поддержки турецкой лиры ЦБ был вынужден пойти на продажу значительной части долларовых резервов государства.

Тем не менее и это стало не слишком надежным ходом. Запасы валюты истощаются, и даже сам факт публикации официальной сводки по инфляции стал причиной нового снижения стоимости лиры.

Федеральное агентство новостей / Mustafa Kaya / Xinhua

Эрдоган, впрочем, настроен оптимистично. Он рассчитывает применить неортодоксальную экономическую модель, близкую к той, что использовал в свое время Китай.

За счет этого глава государства хочет добиться развития национальных производств, увеличения местных инвестиций и отладки экспорта недорогих турецких товаров за рубеж. Впрочем, предприятия государства не совсем готовы к этому, а сектор среднего и малого бизнеса несет колоссальные потери.