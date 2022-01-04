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Протестующие в Чили натравили десятки тысяч пчел на полицию

Весь мир
Протестующие в Чили натравили десятки тысяч пчел на полицию
Global Look Press  /  Joann Randles/Cover-Images.Com

Сантьяго, 4 января. Четверо пчеловодов были задержаны в ходе протестов перед президентским дворцом в Сантьяго, после того как семеро полицейских были ужалены насекомыми. Об этом сообщают власти страны.

Пчеловоды требуют у правительства провести реформы по урегулированию цен на мед или выделение субсидий для его производителей. Протестующие обратились к президенту Себастьяну Пинчере с просьбой провести переговоры.

Во время демонстраций пчеловоды разместили на проспекте перед дворцом 60 ульев с более чем 10 тысячами пчел. Некоторые прохожие пожаловались на высокий уровень опасности из-за насекомых.

«Это крайне опасно для людей, имеющих аллергию на пчел, потому что они могут умереть», — заявил один из местных жителей.

Семь агентов национальной полиции получили укусы пчел при попытке задержать пчеловодов и убрать улья из центра города.

Один из протестующих Хосе Итурра сообщил местным СМИ, что засуха в коммуне Колина на севере Сантьяго привела к истреблению популяции пчел.

«Пчелы умирают. Если так продолжится, жизнь на земле перестанет существовать. Вот почему мы вышли на демонстрации», — отметил Итурра.

Представитель Министерства сельского хозяйства в Сантьяго заявил, что ведомство также озабочено последствиями засухи для пчеловодства. Правительство предоставляет помощь 20 общинам, страдающим от сильной нехватки воды, на протяжении нескольких месяцев.

Производство меда в Чили существенно пострадало из-за долгой засухи, погубившей цветы и урожай в целом, которым питаются насекомые.

Хотя отсутствие дождей в южноамериканском государстве — нередкое явление, нынешняя мегазасуха продолжается с 2010 года. По мнению ученых, частичной причиной такого затянувшегося природного бедствия являются климатические изменения.

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протесты чили пчелы засуха
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