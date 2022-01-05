Публицист Чаусов: почему экс-глава НАТО призывает Альянс отказаться от переговоров с Россией

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Чем ближе дата переговоров между представителями России и НАТО, назначенная на 12 января 2022 года, тем громче звучат заявления со стороны некоторых западных политиков и экспертов, как следует себя вести руководству Альянса относительно предложенного нашей страной Договора о коллективной безопасности.

Пару дней назад американский конгрессмен и глава комитета по разведке Адам Шифф предложил ввести против России широкие секторальные санкции и «не идти ни на какие уступки Москве».

Теперь же в дело вступили европейские чиновники и политики. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен опубликовал в издании Politico авторскую колонку. Он написал, что Североатлантический альянс ни в коем случае не должен идти на компромиссы с Москвой и даже обсуждать проект Договора о коллективной безопасности, предложенный нашей стороной.

При этом формулировки Расмуссена по поводу того, что сделает РФ, если переговоры зайдут в тупик, крайне интересны. Бывший генсек НАТО утверждает, что «Россия угрожает в этом случае вторжением на Украину». Либо экс-глава Альянса стал невольной жертвой западной пропаганды, которая, собственно, и говорит в последние несколько месяцев о «вторжении России на Украину», либо это сознательная попытка манипуляции массовым сознанием.

Global Look Press / Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com

Дело в том, что представители МИД РФ действительно говорили, что отказ от диалога по Договору о коллективной безопасности повлечет за собой определенные шаги со стороны России. Только про Украину там не было ни слова.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в конце декабря прошлого года, отвечая на вопрос, как отреагирует Москва в случае, если НАТО проигнорирует инициативы нашей страны, заявил:

«Я сказал, что мы найдем формы, как ответить, в том числе в военном и военно-техническом плане. Я это подтверждаю. Мы должны будем уравновешивать мероприятия, которые вызывают у нас озабоченность, поскольку повышают риски своими мерами противодействия».

Есть ли здесь хоть слово про «вторжение»? Нет. Про Украину? Тоже нет. Но, может быть, что-то говорится в самом тексте договора, который наши дипломаты передали в Госдепартамент США? Украина в этом договоре не упоминается, однако там есть следующий пункт:

«Соединенные Штаты Америки принимают обязательства исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик».

Впрочем, упоминание Украины есть в документе, предложенном уже непосредственно руководству Альянса. И оно выглядит следующим образом:

«Участники, являющиеся государствами — членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств».

president.gov.ua / Офіс Президента України

И здесь каких-то даже самых тонких намеков на «вторжение» не наблюдается. А уж если принять во внимание, что военная доктрина РФ не предполагает на фундаментальном уровне наступательных военных действий, то слова Расмуссена кажутся особенно странными.

В своей авторской колонке экс-глава НАТО заявил, что президент РФ Владимир «Путин хочет, чтобы Альянс был расформирован». Якобы об этом российский лидер говорил Расмуссену на одной из их первых личных встреч. А нынешний Договор о коллективной безопасности, по мнению бывшего военного чиновника, может привести именно к такому результату.

НАТО сейчас действительно переживает не самые лучшие времена. Но по вине, скорее, США и Британии, создавших вместе с Австралией военный альянс AUKUS, который очень жестко проигнорировал интересы ряда стран НАТО. Особенно Франции. И Россия здесь совершенно ни при чем, что прекрасно понимают на Западе. Поэтому высказывания Расмуссена выглядят совсем уж оторванными от реальности.

Здесь еще раз стоит напомнить, что статья бывшего генсека НАТО вышла в европейском издании Politico. Оно подчиняется одноименной американской медиагруппе. Темы, о которых пишут издания холдинга, «охватывают Вашингтон, включая Конгресс США, лоббирование и СМИ».

Помимо прочего, Расмуссена называют политиком-либералом, поскольку еще с начала 70-х он состоял в датской либеральной партии. Если вспомнить, что американский конгрессмен Шифф, который буквально пару дней назад говорил о санкционном давлении на Россию, является членом Демократической партии США, то картина начинает складываться.

theatlantic.com /

Есть мнение, что в данном случае высказывание Расмуссена продолжает ту информационную волну, которую подняли в публичном пространстве «демократические ястребы» США по вопросу отношений Москвы и Вашингтона, чтобы не терять влияние в окружении американского лидера. И в данном случае Расмуссену, коммерчески связанному со Штатами, поскольку он является советником в банке Goldman Sachs , сделали предложение, от которого невозможно отказаться.

И здесь возникает вопрос, насколько сильно американское лобби «ястребов» в окружении Байдена, от которого во многом и зависит исход переговоров России с представителями НАТО 12 января. Есть мнение, что, судя по истеричности высказываний и господина бывшего генсека НАТО, и американского конгрессмена Шиффа, позиции этой группы несколько пошатнулись. Косвенным доказательством тому служит появившийся договор «ядерного клуба» о недопустимости ядерной войны. Договор этот уже подписан, а участниками его являются Россия, США, Китай, Британия и Франция. И это весьма показательный сигнал, что политические силы, настроенные на более компромиссный вариант глобальной политики, пока одерживают в Вашингтоне верх.

Основные решения будут приняты именно в ходе переговоров в Брюсселе 12 января. И тогда уже станет окончательно ясно, как будет выстраиваться дальнейшее взаимодействие между Россией, НАТО и США.