Павел Прилучный приобрел квартиру в Москве для восьмилетнего сына

Москва, 4 января. Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный заранее решил жилищный вопрос своего восьмилетнего сына Тимофея. Актер приобрел мальчику квартиру в Москве, причем при покупке не обошлось без чуда.

Артист поделился историей, которая в очередной раз заставила его поверить в волшебство. Бывший муж актрисы Агаты Муцениеце рассказал в интервью HELLO!, что присмотрел квартиру для их сына, но при покупке возникли сложности.

«Мне очень понравилась одна квартира: последний этаж, панорамные окна, высокие потолки, но мне не хватало денег, а брать ипотеку я не готов, потому что только рассчитался за одну», — поделился Прилучный.

Актер начал искать другую квартиру, но не мог подобрать подходящий вариант. Через неделю поисков артист задумался, почему не выходит так, как он хочет, ведь он старается не для себя, а для сына.

Именно в момент этих размышлений Прилучный получил звонок от представителя жилого комплекса, в котором находится понравившаяся ему изначально квартира. Он сообщил актеру, что ему готовы сделать персональную скидку на недвижимость.

«Я сначала подумал, что меня кто-то разыгрывает! Самое удивительное, что этой скидки как раз хватило, чтобы я смог позволить себе купить эту квартиру для Тимофея. Как после этого не верить в чудеса?» — отметил артист.

После развода с матерью своих детей Павел Прилучный встречается с актрисой Мирославой Карпович. Она трогательно призналась актеру в любви на его день рождения.