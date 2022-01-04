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Путин провел встречу с руководителем корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

  /   Обновлено: 04 января 2022 16:40
Армия
Путин провел встречу с руководителем корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 января. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) существует и успешно развивается на протяжении двух десятилетий, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором предприятия Борисом Обносовым.

Беседа российского лидера Владимира Путина и гендиректора КТРВ Бориса Обносова состоялась в резиденции Ново-Огарево. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«В январе исполняется 20 лет с момента создания корпорации…. На первом этапе удалось сохранить базовые предприятия — ядро будущей корпорации, но и потом развить его», — подчеркнул Путин.

Обносов рассказал президенту РФ об основных направлениях профильной деятельности КТРВ и успехах предприятия при освоении выпуска гражданской продукции — труб для ТЭЦ и искусственных суставов.

Ранее стало известно, что недавно избранный федеральным канцлером ФРГ Олаф Шольц надеется провести переговоры с Путиным в январе нынешнего года.

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путин ракеты обносов ктрв
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