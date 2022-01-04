Протестующим в Казахстане пообещали снизить цену на сжиженный газ

Нур-Султан, 4 января. Правительственная комиссия Казахстана пообещала протестующим снизить цену на голубое топливо и не привлекать их к ответственности, сообщила пресс-служба премьера страны.

В начале года жители населенных пунктов Жанаозен и Актау в Мангистауской области вышли на улицы городов на акции протестов. Граждане Казахстана потребовали от властей республики снизить цены на сжиженный газ.

Специальная правительственная комиссия провела встречу с протестующими, которые собрались на площади города Актау.

«На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге (0,11 доллара. — Прим. ФАН) за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности национальной компании "Казмунайгаз"», — сказано в сообщении.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев до этого призвал недовольных ценами на газ граждан проявить готовность к диалогу.