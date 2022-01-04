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Журналист Шейнкман указал на победу дипломатии России после заявления «ядерной пятерки»

  /   Обновлено: 04 января 2022 16:44
Политика
Журналист Шейнкман указал на победу дипломатии России после заявления «ядерной пятерки»
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 января. Совместное заявление лидеров «ядерной пятерки» о предотвращении масштабной войны свидетельствует о победе российской дипломатии, заявил журналист Михаил Шейнкман.

Россия, Китай, Франция, США и Британия намерены укрепить меры по предотвращению непреднамеренного применения ядерного вооружения, сказано в заявлении.

Шейнкман отметил, что российский президент Владимир Путин говорил о необходимости оперативного сбора лидеров «ядерной пятерки» еще когда во главе США стоял Дональд Трамп. Поэтому совместное заявление политиков можно расценивать в качестве победы российской дипломатии, поскольку инициатива принадлежит Кремлю.

«После подобных событий стрелки на "часах судного дня" отыгрываются немного назад. А сейчас самое время, а то на них без 100 секунд конец света. Хотя, казалось, ничто не предвещало», — отметил обозреватель радио Sputnik.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что Москва инициировала совместное заявление «ядерной пятерки». По ее словам, в документе отражена идея о недопустимости любой войны между указанными странами.

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путин сша ядерная пятерка
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