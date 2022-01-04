Рожденный без ног и рук американский подросток поступил в бейсбольную академию

Американец Лэндис Симс учится в средней школе Индианы и регулярно посещает тренировки в бейсбольной академии Джея Сорга в Нью-Олбани. Там юноша оттачивает мастерство бэттера — игрока, который отбивает битой подачи питчера. Держать в руках спортивный снаряд ему помогают специальные протезы.

«Сколько себя помню, я всегда хотел быть спортсменом и никогда не сомневался, что смогу добиться успеха. Мой тренер всегда обращается со мной так же, как и со всеми остальными», — сказал Симс.

Несмотря на свой врожденный недуг, Лэндис и не думает останавливаться на достигнутом и надеется стать профессиональным спортсменом и попасть на Паралимпиаду.

«Я всегда пытаюсь быть образцом для подражания для любого человека с ограниченными возможностями, я пытаюсь показать им, что они могут делать все, что хотят», — отметил спортсмен.

Помимо увлечения бейсболом Симс также любит проводить время на баскетбольной площадке и играть с приятелями в стритбол. По словам юноши, все проблемы преодолимы, главное — желание и сила воли.