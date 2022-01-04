Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 января 19:02
19:00
Политика
В Сети оценили новость о возможном лишении Украины безвиза с ЕС
19:00
Общество
Главные новости дня: 4 января
18:59
Экономика
Совокупный объем торгов на Мосбирже достиг квадриллиона рублей
18:58
Весь мир
Тунисские силовики сорвали попытку поджога президентской резиденции
18:49
Весь мир
Национальные силы Ливии призвали провести всеобщие выборы
18:48
Наука
Ученые из Университета Бен-Гуриона научили золотых рыбок ездить по суше
18:43
Происшествия
Двое рабочих погибли и один пострадал в результате ЧП на заводе на Ставрополье
18:34
Общество
Принц Чарльз сделал шаг к примирению с переехавшим в США принцем Гарри
18:31
Происшествия
Три человека стали жертвами пожара в жилом деревянном доме под Москвой
18:28
Политика
Политолог Романенко констатировал развал украинской государственности из-за вражды с РФ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Рожденный без ног и рук американский подросток поступил в бейсбольную академию

Общество

Американец Лэндис Симс учится в средней школе Индианы и регулярно посещает тренировки в бейсбольной академии Джея Сорга в Нью-Олбани. Там юноша оттачивает мастерство бэттера — игрока, который отбивает битой подачи питчера. Держать в руках спортивный снаряд ему помогают специальные протезы.

«Сколько себя помню, я всегда хотел быть спортсменом и никогда не сомневался, что смогу добиться успеха. Мой тренер всегда обращается со мной так же, как и со всеми остальными», — сказал Симс.

Несмотря на свой врожденный недуг, Лэндис и не думает останавливаться на достигнутом и надеется стать профессиональным спортсменом и попасть на Паралимпиаду.

«Я всегда пытаюсь быть образцом для подражания для любого человека с ограниченными возможностями, я пытаюсь показать им, что они могут делать все, что хотят», — отметил спортсмен.

Помимо увлечения бейсболом Симс также любит проводить время на баскетбольной площадке и играть с приятелями в стритбол. По словам юноши, все проблемы преодолимы, главное — желание и сила воли.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Рожденный без ног и рук американский подросток поступил в бейсбольную академию
сша паралимпиада спорт бейсбол инвалиды
Комментировать