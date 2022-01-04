«Останется навсегда»: ведьма Полынь рассказала о судьбе коронавируса в 2022 году

Новый год только наступил, а многие возлагают на него большие планы и надежды. Но есть один вопрос, который волнует абсолютно каждого россиянина: закончится ли в этом году пандемия коронавируса? Вирус продолжает мутировать и создавать новые угрозы для людей. Ни ученые, ни политики не могут назвать точных сроков, когда COVID-19 уйдет из нашей жизни.

Экстрасенс и основательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь в беседе с корреспондентом ФАН рассказала, есть ли шанс, что в этом годы удастся победить коронавирусную инфекцию.

«COVID-19 останется с нами навсегда: он будет мутировать, будут меняться его виды. Мы должны понимать, что это такая же болезнь, как и грипп. Ежегодно, а может, пару раз в году коронавирус будет мутировать», — призналась ведьма.

instagram.com / @alena_polyn

Алена Полынь подчеркнула, что общество в 2022 году уже не будет так серьезно относиться в коронавирусной инфекции.

«Появятся новые вирусы. Это процесс так называемых перемен, но говорить о том, что вируса не будет, — это ложь. Вирус будет с нами всегда», — резюмировала собеседница ФАН.

Ранее Алена Полынь дала свой личный прогноз на 2022 год. Она рассказала, что в мире произойдут новые изменения абсолютно во всех направлениях: в образовании, политике, экономике и так далее. Также год будет очень продуктивным для тех, кто хочет начать новое дело: открыть бизнес, родить ребенка, сыграть свадьбу.