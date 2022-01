Житель Флориды купил Lamborghini Huracan на выплаты по COVID-19

Вашингтон, 4 января. Власти США обвиняют 27-летнего жителя Флориды в мошенничестве с выплатами по программе поддержки бизнеса в связи с пандемией COVID-19.

По данным прокуратуры, Валески Бароси из Форт-Лодердейла подал заявки на получение льготных кредитов в рамках программы Paycheck Protection Program (PPP), направленной на сохранение рабочих мест в период пандемии, на сумму более 4,2 миллиона долларов, предоставив налоговой службе поддельные финансовые документы. По информации властей, полученные деньги он использовал для покупки роскошных автомобилей, часов и одежды.

Прокуратура сообщает, что Бароси и его сообщники смогли получить более 2 млн. долларов, которые они потратили на приобретение автомобиля Lamborghini Huracan EVO, часов Rolex и Hublot и дизайнерской одежды от Louis Vuitton и Gucci.

A Florida man is being charged with #wirefraud , #moneylaudering and #aggravatedidentitytheft after receiving $2.1 million dollars in Covid relief funds, and spending the cash on luxury items. #PaycheckProtectionProgram #WhenInFlorida 1/3 https://t.co/iQ1WPLNvN2

Бароси предъявлено пять обвинений в мошенничестве в составе организованной группы, три обвинения в отмывании денег и одно обвинение в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. В случае признания Бароси виновным ему грозит до 132 лет тюремного заключения.

СМИ неоднократно сообщали о случаях мошенничества с выплатами в рамках программы. В мае обвинение в мошенническом получении кредитов на сумму пять миллионов долларов было предъявлено Мустафе Кадири из Калифорнии. По данным следствия, Кадири потратил деньги на роскошные автомобили и на отдых.

Рэпер и звезда реалити-шоу Морис Фейн в прошлом году был приговорен к более чем 17 годам тюремного заключения за участие в мошеннической схеме с выплатами по Paycheck Protection Program. Прокуроры смогли доказать, что Фейн использовал эти средства на содержание детей, изготовление ювелирных изделий на заказ и на открытие нового бизнеса.

В мае 2021 года генеральный прокурор Меррик Гарланд был вынужден отреагировать на участившиеся случаи мошенничества, связанные с программами поддержки. В Министерстве юстиции США была создана Целевая группа по борьбе с подобного рода преступлениями. Всего несколько месяцев назад Подкомитет Палаты представителей по кризису, связанному с COVID-19, расширил собственное расследование случаев мошенничества со средствами PPP.

Absolutely!! I want to see where every single penny of that PPP loan went. Merrick Garland is going to be a very busy AG. https://t.co/qmsKeAha3c