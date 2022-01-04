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Уильямс обсудила с Президентским советом Ливии политический процесс

Весь мир
Уильямс обсудила с Президентским советом Ливии политический процесс
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 4 января. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад аль-Манфи и его заместители, Муса аль-Куни и Абдалла аль-Лафи переговорили со специальным советником Генерального секретаря ООН Стефани Уильямс. Встреча посвящена последним событиям в политическом процессе.

Согласно сообщению пресс-службы ливийского ведомства, участники рассмотрели усилия международной организации по поддержке мирного урегулирования кризиса. Разрешить напряженность в североафриканском государстве предложили путем консультаций со всеми сторонами политического процесса.

Члены Президентского совета и Уильямс подчеркнули необходимость придерживаться результатов диалога и способствовать успеху национального примирения внутри страны в рамках подготовки к проведению президентских и парламентских выборов. Плебисцит, по их словам, важен для построения единой и демократической Ливии и восстановления мира и стабильности.

С середины декабря спецпосланник генсека ООН проводит встречи и консультации. Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей назвал Уильямс «вестником войны». Он предположил, что американский дипломат сначала поспособствует переносу плебисцита на пару месяцев, а затем на год.

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ливия уильямс
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