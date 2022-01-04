Марокко увеличит долю выработки чистой электроэнергии до 80% к 2050 году

Рабат, 4 января. Министерство энергетики по переходу и устойчивому развитию Марокко представило в ООН долгосрочную стратегию с низким уровнем выбросов парниковых газов на 2050 год. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Правительство королевства разработало программу по повышению доли производства электроэнергии при помощи возобновляемых источников энергии. В настоящий момент этот показатель достигает 30%.

«Министерство нацелено увеличить мощности до 80% к 2050 году», — говорится в ведомстве.

Представители Минэнергетики убеждены, что эти цели достижимы с учетом текущего технологического развития и снижения стоимости возобновляемых источников энергии.

«Быстрое и непрерывное уменьшение стоимости ВИЭ и хранения подтверждает ориентацию, выбранную Марокко, и санкционирует принятие очень амбициозных стратегий декарбонизации, направленных на производство экологически чистой электроэнергии и водорода», — говорится в сообщении.

Энергетические планы королевства на ближайшие 30 лет основываются на семи целях, которые включают укрепление управления устойчивым развитием и совершенствование механизмов освоения природных ресурсов.

«К 2050 году Марокко планирует сократить использование обычных тепловых электростанций (уголь, природный газ, мазут) и все больше зависеть от технологий интеллектуальных сетей для хранения и управления спросом», — уточнили в ведомстве.

Министерство энергетики разработало стратегию в рамках Цели устойчивого развития ООН №7 «Доступная и чистая энергия». Мероприятие направлено на увеличение доли возобновляемых источников энергии в мировом балансе, что ведет к более экологичному будущему.