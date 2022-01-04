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Гендиректор «ВПК» Красовицкий анонсировал испытания новой бронемашины в 2022 году

Армия
Гендиректор «ВПК» Красовицкий анонсировал испытания новой бронемашины в 2022 году
Пресс-служба АО «НПО «Электромашина»

Москва, 4 января. Российская «Военно-промышленная компания» ведет разработку новой бронированной машины для ведения войсковой разведки. Об этом сообщил генеральный директор «ВПК» Александр Красовицкий.

По его словам, специалисты уже создали макетный образец — машина смогла заинтересовать как российских военных, так и иностранных покупателей. В целом сотрудники «ВПК» сейчас ведут около 20 опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию новых бронемашин и автомобилей специального назначения.

«Одна из них направлена на создание нового семейства автомобилей "Стрела" с использованием унифицированных конструктивных решений», — указал Красовицкий.

Кроме того, гендиректор «ВПК» анонсировал старт государственных испытаний бронетранспортера и боевой машины пехоты на базе универсальной платформы «Бумеранг» в 2022 году .

Ранее первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Андрей Ельчанинов сообщал, что специалисты российских профильных ведомств продолжают изучать проект нового авианесущего корабля для ВМФ РФ.

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россия испытания бронеавтомобиль
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