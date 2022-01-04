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Средняя цена барреля нефти марки Urals достигла трехлетнего максимума в 2021 году

Экономика
Средняя цена барреля нефти марки Urals достигла трехлетнего максимума в 2021 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 января. Нефть марки Urals подорожала в полтора раза в «коронавирусном» 2021 году. Причиной стал увеличивающийся спрос на энергоносители, сообщает РИА Новости.

Среднегодовая цена экспортной российской нефти марки Urals в 2021 году вернулась к допандемийному показателю — 69 долларов за баррель. Для сравнения, в 2020 году Urals стоила 41,73 доллар за баррель, это самый минимальный показатель с 2004 года. Средняя цена на нефть в декабре 2021 года установилась в размере 72,71 доллара за баррель, что в 1,5 раза выше, чем в декабре 2020 года.

ОПЕК+ снизила прогноз профицита на рынке нефти. По оценкам экспертов, базовый прогноз по росту спроса вырастет на 4,2 млн б/с, до 100,8 млн б/с.

В июле Банку России прогнозировал среднюю стоимость топлива Urals на уровне 65 долларов за баррель.

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нефть urals ОПЕК+
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