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Волочкова улетела на Мальдивы с возлюбленным, которого встретила на «Давай поженимся!»

  /   Обновлено: 04 января 2022 15:57
Шоу-бизнес
Волочкова улетела на Мальдивы с возлюбленным, которого встретила на «Давай поженимся!»
instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 4 января. Балерина Анастасия Волочкова отправилась в путешествие со своим новым избранником — владельцем банного комплекса Сергеем. Отношения артистки с возлюбленным закрутились на шоу «Давай поженимся!».

Новый мужчина звезды шпагатов пришел на передачу в качестве жениха, причем Волочкова не претендовала на его сердце, а помогала определиться с невестой. Однако во время съемок присутствующим стало понятно, что между балериной и бизнесменом пробежала искра. На это обратила внимание ведущая Лариса Гузеева.

«Настя, вы хорошо смотритесь!» — отметила актриса.

Знаменитая блондинка пыталась возразить, что жених пришел не к ней, но Гузееву поддержала сваха Роза Сябитова. Она назвала балерину и владельца банного комплекса прекрасной парой.

В итоге бывшая артистка Большого театра прислушалась к советам ведущих «Давай поженимся!». Волочкова уже успела улететь с предпринимателем на Мальдивы в романтическое путешествие, о чем сообщила в Instagram. Перед этим балерина встретила с новым возлюбленным Новый год и познакомилась с его сыном, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что сожалеет о расставании с бизнесменом Сулейманом Керимовым, с которым у нее был роман в начале 2000-х годов. По мнению балерины, он тоже жалеет об их разрыве.

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Все новости / Шоу-бизнес / Волочкова улетела на Мальдивы с возлюбленным, которого встретила на «Давай поженимся!»
волочкова гузеева давай поженимся
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