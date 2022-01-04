Политолог Камкин заявил о влиянии «фактора Бербок» на отношения России и Германии

Москва, 4 января. Новое руководство Германии намерено установить конструктивный диалог с Россией, несмотря на существующие сложности в отношениях стран, заявил независимый эксперт-политолог Александр Камкин.

По его словам, отношения Москвы с новыми властями ФРГ будут динамично развиваться в 2022 году. Однако этот процесс будет непростым из-за некоторых факторов.

«В понятие "непростые" также вложен фактор госпожи (главы МИД Германии Анналены. — Прим. ФАН) Бербок, он достаточно серьезно влияет на поддержание диалога между Россией и Германией. "Зеленые" с их экологической повесткой и их ультралиберальной антироссийской повесткой, конечно, вносят определенную долю сумятицы в общую позицию кабинета», — отметил эксперт.

Анналена Бербок ранее заявила, что Россия в ближайшее время не сможет вернуться в формат G7. По ее словам, нынешняя эскалация не упрощает ситуацию.