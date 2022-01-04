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«Зона мечты». К чему должна стремиться Россия в 2022 году?

Общество

В новом выпуске проекта ФАН «Зона» публицист Игорь Кимаковский рассуждает о том, как воплотить в жизнь мечты, способные изменить жизнь россиян к лучшему.

Надежды и стремления публициста в первую очередь направлены на достижение общественного блага. Он размышляет о том, что необходимо сделать, чтобы в школе вновь воспитывали детей и взращивали в них нравственные ценности, а не просто оказывали образовательные услуги. Кимаковский также рассказал, как в идеале должна развиваться ситуация с Союзным государством и на какое завершение сложной ситуации в Донбассе надеется лично он.

Однако, думая о глобальных вопросах, Кимаковский также задается извечным вопросом: «А сегодня что для завтра сделал я?». Публицист озвучивает собственные планы на 2022 год и с помощью цитат исторических личностей призывает зрителей последовать своему примеру и реализовать все те прекрасные чаяния, которые помогут сделать светлое будущее немного ближе.

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