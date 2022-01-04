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Первая ракетка мира Джокович выступит на Открытом чемпионате Австралии

Спорт
Первая ракетка мира Джокович выступит на Открытом чемпионате Австралии
australianopen.com

Мельбурн, 4 января. Сербский теннисист Новак Джокович примет участие в Открытом чемпионате Австралии 2022 года.

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису сообщили, что лидер рейтинга ATP Новак Джокович выступит на турнире «Большого шлема». Серб получил медицинское исключение, в связи с чем ему не пришлось делать прививку от COVID-19. Организаторы турнира подчеркнули, что заявку Джоковича изучали две независимые комиссии.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января. Джокович является действующим победителем турнира. Сербский теннисист девять раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии.

Ранее мужская сборная России по теннису одержала досрочную победу над Австралией в матче группового этапа ATP Cup. Турнир проходит в Сиднее.

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