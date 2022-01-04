Минпромторг ждет снижения темпов роста цен на новые автомобили

Москва, 4 января. Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о темпах роста цен на автомобили в текущем году, сообщает «Тарантас Ньюс».

По словам министра, Минпромторг ждет снижения темпов роста цен на авто. Инфляция, курсы валют, стоимость металлопроката, стабильность поставок полупроводников, логистика и производство могут отразиться на стоимости машин. При этом автомобили с высокой степенью локализации производства в России имеют все шансы подешеветь и увеличить долю рынка.

Минпромторг РФ намерен ограничить максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых авто на уровне 10%. Подобные меры исключат повышение цен при помощи дополнительного оборудования.

Отчет Ассоциации европейского бизнеса показал, что российский рынок продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизился в 2021 году на 20,4%.