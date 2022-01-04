Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 января 16:01
16:00
Общество
«Омикрон» обнаружен в Нижегородской области
15:59
Экономика
Средняя цена барреля нефти марки Urals достигла трехлетнего максимума в 2021 году
15:57
Весь мир
Восемь человек погибли в результате сильных наводнений в Иране
15:57
Шоу-бизнес
Волочкова улетела на Мальдивы с возлюбленным, которого встретила на «Давай поженимся!»
15:55
Политика
Политолог Камкин заявил о влиянии «фактора Бербок» на отношения России и Германии
15:54
Общество
Первый случай заболевания штаммом COVID-19 «Омикрон» обнаружили в Нижегородской области
15:53
Спорт
Первая ракетка мира Джокович выступит на Открытом чемпионате Австралии
15:43
Происшествия
ФАН публикует список пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом на трассе в Ленобласти
15:43
Экономика
Минпромторг ждет снижения темпов роста цен на новые автомобили
15:43
Происшествия
В Ивановской области обнаружили тела четырех человек в закрытой изнутри квартире
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пентагону запретили наказывать военнослужащих за отказ прививаться от COVID-19

Армия
Пентагону запретили наказывать военнослужащих за отказ прививаться от COVID-19
wikipedia.org  /  David Shapinsky / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 4 января. Американский федеральный судья Рид О’Коннор запретил представителям Пентагона каким-либо образом наказывать солдат и офицеров армии США в случае их отказа от вакцинации по религиозным соображениям.

Судья Рид О’Коннор рассмотрел и счел обоснованным иск к Пентагону от некоммерческой организации First Liberty Institute, которая представляет интересы 35 служащих и трех резервистов ВМС США. Американских военнослужащих угрожали уволить со службы за нежелание получать прививку от COVID-19 по религиозным убеждениям, пишет газета Washington Post.

«Потеря религиозных свобод перевешивает любой предстоящий ущерб ВМС... Даже самые ужасные обстоятельства не могут оправдать потерю конституционных прав», — приводит издание слова федерального судьи О’Коннора.

Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил судебный запрет наказания военнослужащих при их отказе прививаться от коронавирусной инфекции. Ранее стало известно, что глава военного ведомства США Ллойд Остин заразился COVID-19.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Пентагону запретили наказывать военнослужащих за отказ прививаться от COVID-19
сша пентагон COVID-19
Комментировать