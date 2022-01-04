Пентагону запретили наказывать военнослужащих за отказ прививаться от COVID-19

Вашингтон, 4 января. Американский федеральный судья Рид О’Коннор запретил представителям Пентагона каким-либо образом наказывать солдат и офицеров армии США в случае их отказа от вакцинации по религиозным соображениям.

Судья Рид О’Коннор рассмотрел и счел обоснованным иск к Пентагону от некоммерческой организации First Liberty Institute, которая представляет интересы 35 служащих и трех резервистов ВМС США. Американских военнослужащих угрожали уволить со службы за нежелание получать прививку от COVID-19 по религиозным убеждениям, пишет газета Washington Post.

«Потеря религиозных свобод перевешивает любой предстоящий ущерб ВМС... Даже самые ужасные обстоятельства не могут оправдать потерю конституционных прав», — приводит издание слова федерального судьи О’Коннора.

Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил судебный запрет наказания военнослужащих при их отказе прививаться от коронавирусной инфекции. Ранее стало известно, что глава военного ведомства США Ллойд Остин заразился COVID-19.