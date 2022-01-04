Нардеп Рабинович предложил радикальный способ решения экономических проблем Украины

Киев, 4 января. Экономическая ситуация на Украине с каждым годом лишь ухудшается, а попытки властей исправить положение за счет поддержки Международного Валютного Фонда не только не приносят положительных результатов, но и усугубляют ситуацию.

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович подчеркивает, что с каждым годом Украина все глубже проваливается в финансовую дыру, а Киев не предпринимает никаких реальных шагов для того, чтобы это изменить. При этом политик отмечает, что нехватка денег в бюджете и огромные государственные долги так или иначе касаются каждого украинца.

Как считает Рабинович, у Незалежной остался лишь один способ выйти из сложившейся плачевной ситуации, однако для этого ей придется пойти на весьма радикальный шаг.

«Нас загрузили долгами, а деньги уходят непонятно куда. Мы в долгах. Что в этом случае делают? Я вам расскажу хирургический рецепт, что нам делать, чтобы жить счастливо. Пусть на меня никто не обижается, но это правда, и так надо сделать и никого не бояться», — заявил нардеп в эфире канала «Украина 24».

По словам сопредседателя ОПЗЖ, в первую очередь президент Владимир Зеленский должен откровенно заявить о бедственном положении Украины в МВФ и попытаться договориться о переносе выплат по кредитам.

«Надо прийти в МВФ, спокойно сесть в кресло и сказать, что мы больше за счет вот этих незаконных процентов, выплачиваемых денег, высасывать кровь из своего народа не будем. Вы кричите, что мы оплот европейской демократии, тогда остановите наши платежи, и через 50 лет мы с вами рассчитаемся. Дайте этому поколению прийти в себя», — высказался Рабинович.

Федеральное агентство новостей /

Депутат Верховной рады считает, что только так Украина сможет получить необходимое время и свободные финансы на свое восстановление. При этом он уверен, что в случае отказа в отсрочке со стороны МВФ, Незалежная должна просто признать себя банкротом.

«Если МВФ этот вариант не нравится, то мы вообще объявим дефолт и ничего платить не будем. Почему нет? Почему вас пугает слово дефолт? Какие там последствия? Да, для государства там будут проблемы с кредитами, но кто из простых людей будет переживать из-за того, что не сможет купить европейские облигации по сниженной цене? Зато будет устойчивая зарплата», — считает политик.

Нардеп подчеркивает, что Международный Валютный Фонд загнал Украину в такие условия, что она никогда не сможет выплатить все долги, ведь они растут с каждым годом. Поэтому, уверен Рабинович, если Киев не заставит МВФ изменить условия сейчас, страна будет обречена отдавать все заработанное Западу еще долгие десятилетия.

«Сейчас мы не можем платить МВФ, там проценты такие, что все заработанное страна отдает. Нас обложили этими налогами, как кровососы, и мы ничего не можем сделать. Даже поднимаясь с колен, мы будем платить еще больше», — уверен сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович.

Россияне в Сети отреагировали на «планы» Киева незаконно отбирать транзитный газ из своей ГТС. О таком варианте развития событий заявил бывший руководитель компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.