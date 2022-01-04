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Главы МИД НАТО проведут внеочередное заседание по вопросам России и Украины 7 января

Политика
Главы МИД НАТО проведут внеочередное заседание по вопросам России и Украины 7 января
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 4 января. Министры иностранных дел НАТО проведут внеочередное виртуальное заседание по вопросам Украины. Об этом сообщила официальный представитель военного блока Оана Лунгеску на странице в Twitter.

По ее словам, заседание глав МИД Североатлантического альянса пройдет 7 января.

«В пятницу, 7 января, состоится внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел НАТО. Они обсудят «наращивание» российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности», — написала представитель НАТО.

Стоит отметить, что Запад в последнее время стал чаще распространять недостоверную информацию о так называемой «российской агрессии». Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на другие государства.

НАТО ранее анонсировала проведение саммита с Россией 12 января. Пресс-служба организации отметила, что военный блок находится в контакте с Москвой по этому вопросу.

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украина нато мид
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