Известный командир ополчения Донбасса Виталий Киселев раскрыл подробности присутствия иностранных наемников и химоружия на украинской стороне линии разграничения. Подробнее — в материале ФАН.

Под Авдеевкой — на подконтрольной украинским силам части Донбасса — расположились наемники из Соединенных Штатов и размещены контейнеры с химическим оружием типа ботулотоксин. Об этом заявил полковник полиции ЛНР, автор проекта «Путь Визенталь» Виталий Киселев (позывной Коммунист). В комментарии для ФАН он сообщил, что информация о присутствии боевиков американской ЧВК и ввозе в Донбасс химоружия уже передана народной милиции и дипломатам из контактной (переговорной) группы для последующей передачи гарантам минского процесса.

Подвела самонадеянность

Также Луганску стало известно о расположении под Мариуполем контейнеров с отравляющими веществами, ранее замеченными в районе Харькова. Как объяснил Киселев, провал обеспечения секретности на «той» стороне произошел из-за самонадеянности американцев. Они пренебрегали элементарными правилами маскировки и использовали открытые каналы связи.

Это помогло радиоэлектронной и радиотехнической службам разведок народной милиции собрать и систематизировать все данные по составу группировки, маршрутам перемещения боевиков иностранной ЧВК, точкам их расположения. Все эти сведения будут использоваться для организации контрмер, добавил Киселев.

На Украине весьма специфические (и незаконные) задачи решают сразу несколько иностранных ЧВК. По информации Виталия Киселева, это Asgaard German Security Group, американские IIT Corporation и DynCorp, а также турецкая ЧВК SADAT. Последняя в основном занимается обучением расчетов турецких ударных беспилотников «Байрактар».

«Панцирем» по «Байрактару»

Комментируя упование украинской стороны на победу в Донбассе массовым использованием «Байрактаров», Виталий Киселев напомнил о зенитном комплексе ближнего действия «Панцирь-С1», который уничтожил в Ливии и Сирийской Арабской Республике более сорока этих беспилотников. К тому же Россия сейчас приняла на вооружение новинку — средневысотный ударный беспилотный аппарат (большой продолжительности полета) «Орион», названный на Западе «убийцей дронов».

На испытаниях в Крыму «Орион» уверенно обнаружил, сопроводил и сбил беспилотник вертолетного типа. Это означает, что на всякий «Байрактар» найдется русская «дубинка», подчеркнул полковник полиции ЛНР.

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Распродажа «Рэйвенов»

На вооружении Украины также есть переданные американцами беспилотники разведывательного типа RQ-11 Raven, однако скоро ВСУ останутся без этих дронов. Со ссылкой на собственные источники Коммунист сообщил, что на эти БПЛА нашлись покупатели из «некоторых теплых стран». Сделку должен заключить главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по указанию президента Владимира Зеленского. Участники «схемы» смогут присвоить деньги с продажи полностью, записав американские беспилотники в список потерь якобы в ходе боестолкновений в Донбассе.

Именно поэтому по указанию Залужного в рядах ВСУ запущена работа по дискредитации «Рэйвенов» как ненадежных и устаревших беспилотников. Прямой интерес у главнокомандующего ВСУ заключается в пяти процентах «отката» от сделки по «великодушному» решению Зеленского.

Учет уберут, осадок останется

Виталий Киселев со ссылкой на собственные источники в Киеве раскрыл подробности, связанные со скандальным приказом минобороны по воинскому учету для женщин, охватившем десятки специальностей, пенсионерок, беременных и мам с маленькими детьми.

По словам Коммуниста, приказ в столь странной форме составил уже бывший министр обороны Андрей Таран. Столкнувшись с массовым недовольством украинцев, Зеленский и преемник Тарана Алексей Резников в настоящее время подыскивают возможности отменить неадекватное решение.

Украинские топ-чиновники выбирают из двух вариантов — или полностью отменить приказ, или сократить перечень привлекаемых специальностей. Но даже после полной отмены «осадочек останется», добавил Виталий Киселев: жительницы Украины не забудут, как их назначали «пушечным мясом», таким образом предав.