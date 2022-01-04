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Восемь человек погибли в результате сильных наводнений в Иране

Весь мир
Восемь человек погибли в результате сильных наводнений в Иране
Prt Scr youtube.com  /  Viral Clips 360

Тегеран, 4 января. Иран и несколько стран Персидского залива продолжаются оставаться под влиянием мощного циклона, спровоцировавшего сильные дожди и наводнения в регионе.

В Исламской Республики по меньшей мере восемь человек погибли из-за непогоды, двое числятся пропавшими без вести, а не менее 14 ранены, сообщают представители местной службы спасения. На данный момент самые сильные наводнения зафиксированы в пяти городах южной провинции Фарс, а также в юго-восточных регионах. Операции по оказанию чрезвычайной помощи проводятся уже в 87 населенных пунктах.

О приближении ненастья стало известно заблаговременно. В воскресенье, 2 января, власти обратились к населению с соответствующим предупреждением. Представители иранского отделения Красного Полумесяца были приведены в состояние повышенной готовности и направлены в пострадавшие районы.

Они оказывают экстренную медицинскую помощь потерпевшим и помогают с перемещением граждан в безопасные места временного пребывания — в подготовленных на случай аварий помещениях находятся около 3000 иранцев. При этом более 20 000 человек уже получили гуманитарную помощь.

Проливные дожди нанесли ущерб сельскохозяйственным угодьям и заблокировали дороги в провинции Хормозган, а также повредили некоторые объекты инфраструктуры в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, сообщило государственное информационное агентство IRNA.

По прогнозам неблагоприятные метеоусловия продлятся до пятницы.

Проливные дожди также были зарегистрированы в ОАЭ, Кувейте и Омане. Последний не так давно пережил другой мощный циклон — «Шахин» — и еще не до конца оправился от нанесенного урона. Разразившийся в октябре 2021 года шторм стал причиной затопления нескольких регионов, разрушения инфраструктуры и жилой застройки.

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иран циклон наводнение
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