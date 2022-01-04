Восемь человек погибли в результате сильных наводнений в Иране

Тегеран, 4 января. Иран и несколько стран Персидского залива продолжаются оставаться под влиянием мощного циклона, спровоцировавшего сильные дожди и наводнения в регионе.

The Head of the #Iran Red Crescent's Relief & Rescue Org. said 14 provinces have experienced floods in the past few days.

The head of the Emergency Org. said 8 people had died in southern provinces/2 have gone missing/14 were injured. pic.twitter.com/HHeeZ1ycZW — Iran News Wire (@IranNW) January 4, 2022

В Исламской Республики по меньшей мере восемь человек погибли из-за непогоды, двое числятся пропавшими без вести, а не менее 14 ранены, сообщают представители местной службы спасения. На данный момент самые сильные наводнения зафиксированы в пяти городах южной провинции Фарс, а также в юго-восточных регионах. Операции по оказанию чрезвычайной помощи проводятся уже в 87 населенных пунктах.

Village of Tees, near Chabahar, southeast #Iran

People are in desperate conditions following recent floods and locals say authorities are barely taking any measures to help those in dire need.#42YearsOfMiserypic.twitter.com/cpKtPWq1ak — People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) January 4, 2022

О приближении ненастья стало известно заблаговременно. В воскресенье, 2 января, власти обратились к населению с соответствующим предупреждением. Представители иранского отделения Красного Полумесяца были приведены в состояние повышенной готовности и направлены в пострадавшие районы.

Они оказывают экстренную медицинскую помощь потерпевшим и помогают с перемещением граждан в безопасные места временного пребывания — в подготовленных на случай аварий помещениях находятся около 3000 иранцев. При этом более 20 000 человек уже получили гуманитарную помощь.

???? ALERT: Heavy #Rain & Flooding in Kambel-e Soleyman Rural District, in the Central District of #Chabahar, Sistan and Baluchestan Province, #Iran. Flood Water enters in houses as well..#PakWeather Network pic.twitter.com/LauhDevEur — PakWeather.com (@Pak_Weather) January 3, 2022

Проливные дожди нанесли ущерб сельскохозяйственным угодьям и заблокировали дороги в провинции Хормозган, а также повредили некоторые объекты инфраструктуры в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, сообщило государственное информационное агентство IRNA.

По прогнозам неблагоприятные метеоусловия продлятся до пятницы.

Проливные дожди также были зарегистрированы в ОАЭ, Кувейте и Омане. Последний не так давно пережил другой мощный циклон — «Шахин» — и еще не до конца оправился от нанесенного урона. Разразившийся в октябре 2021 года шторм стал причиной затопления нескольких регионов, разрушения инфраструктуры и жилой застройки.