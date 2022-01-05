Как быть, если работодатель требует выйти на работу в праздничные дни: советы юриста

Не первый год во время новогодних каникул работники жалуются, что их заставляют выходить на работу в выходной день. Законны ли действия работодателей в таких случаях? Может ли работник отказаться и как правильно это сделать? На все эти вопросы в беседе с корреспондентом ФАН ответил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Согласно ст.113 ТК РФ, работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Но из любого правила бывают исключения. Необходимо понимать, что привлечение работника к труду в праздничный или выходной день возможно.

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«Согласие [работника к труду в выходной день] нужно в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений. Согласие не требуется: — для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; — для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; — для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств», — объяснил юрист.

Он отметил, что многое зависит и от положений трудового договора или контракта, подписанного сторонами трудовых отношений, а также должностного регламента работника. Если там прописана возможность и оговорены случаи привлечения к труду в выходные и праздничные дни, а работник поставил под ними свою подпись, тем самым согласившись с этими предписаниями, то он должен следовать заранее оговоренным условиям.

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«Также есть категории наших сограждан, о которых упомянул президент в новогоднем послании: «…кто исполняет сейчас свой профессиональный и воинский долг. Спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок. Не прерывается работа на транспортных магистралях, на ряде производств и служб жизнеобеспечения», — добавил собеседник ФАН.

Кроме того, привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций и так далее допускается в порядке, установленном коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором.

Согласно трудовому законодательству, в нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям.

«В любом случае выход на работу в выходной или праздничный день должен быть оформлен распорядительным актом организации с приложением графика дежурств или списка сотрудников, привлекаемых к труду, с которым все заинтересованные лица должны быть ознакомлены под роспись. Поскольку трудовые отношения являются по большей части консенсусными, то все конфликты и спорные ситуации улаживаются, как правило, до праздничных дней. Если же найти общий язык с работодателем не удалось, отстоять интересы и права работника могут помочь: профсоюзная организация, трудовая инспекция, прокуратура и судебные органы», — заключил Соловьев.

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