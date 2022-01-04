Двухлетний силач сдвинул легковой автомобиль и попал в Книгу богатырей Армении

Тигран Саргсян родился в 2019 году в Армении. Буквально с пеленок карапуз почувствовал собственную силу и проявил интерес тяжелой атлетике. Малыш брал пример со старшего брата — восьмилетнего Давита, который еще в четыре года стал рекордсменом, толкнув легковой автомобиль на 30 метров, а в семь лет протянул цепь из трех автомобилей весом в пять тонн.

По словам родителей Тиграна, мальчик уже в год и восемь месяцев впервые смог поднять штангу весом в шесть килограммов.

«Глядя на своего ребенка, видя, что в Тигране просыпается большая сила и возможности, решил раскрыть его таланты. Когда Давит работал над новым рекордом, Тигран подошел к машине и толкнул ее», — делится отец юного силача.

Как рассказала бабушка мальчика Марина Саргсян, Тигран уже толкал машину отца на 15 метров, а теперь ему удалось улучшить свой результат.

«Он побил свой рекорд, толкнул на 25 метров. Он 2019 года рождения, ему два года. Он тренируется дома, берет восьмикилограммовую штангу, его [собственный — примечание ФАН] вес — десять килограммов, а он берет восьмикилограммовую штангу и ходит с ней по дому», — поделились Марина Саргсян.

По словам родителей, они пытались препятствовать малышу в выполнении таких необычных для его возраста трюков, но мальчик оказался настойчивее. Совсем скоро Тиграну исполнится три года. Отец надеется, что в будущем сын проявит себя в спорте и достигнет больших высот.