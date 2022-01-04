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Канье Уэст закрутил уже третий роман после расставания с Ким Кардашьян

Шоу-бизнес
Канье Уэст закрутил уже третий роман после расставания с Ким Кардашьян
Global Look Press  /  AdMedia

Лос-Анджелес, 4 января. Рэпер Канье Уэст, который не так давно сменил имя на Йе, завел новые отношения после расставания с бизнесвумен и светской львицей Ким Кардашьян. Музыкант встречается с актрисой Джулией Фокс.

Информацию о романе пары подтвердил источник издания Page Six, близкий к новой возлюбленной Уэста. По его словам, рэпер и актриса, которых неоднократно замечали вместе на публике, действительно встречаются.

«Они оба только что разорвали свои прежние отношения и очень помогли друг другу пережить это. Они родственные души, и на это круто смотреть», — уточнил инсайдер.

Как рассказал другой источник, Йе и Фокс могут в ближайшее время официально объявить о своих отношениях. Предполагается, что они сделают это с помощью Instagram.

Канье Уэст закрутил уже третий роман после расставания с Ким Кардашьян
Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia

Примечательно, что Уэст закрутил уже третий роман после разрыва с Ким Кардашьян. с которой они до сих пор официально не разведены. Рэперу приписывали отношения со звездой подиумов Ириной Шейк и с моделью Винетрией, напоминает Teleprogramma.pro.

Ранее Канье Уэста заметили с Джулией Фокс в ресторане. Российские СМИ сравнили новую возлюбленную рэпера с певицей Анной Седоковой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Канье Уэст закрутил уже третий роман после расставания с Ким Кардашьян
кардашьян уэст фокс
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