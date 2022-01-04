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Итальянский парламент анонсировал заседание по выборам президента республики

Политика
Итальянский парламент анонсировал заседание по выборам президента республики
pixabay.com  /  CC0 Public Domain

Рим, 4 января. Парламент Италии проведет сессию по выборам президента. Заседание созвал председатель Палаты депутатов Роберто Фико.

Мероприятие состоится 24 января. Кандидат на пост главы государства должен получить 2/3 голосов избирателей.

«Председатель Палаты депутатов Роберто Фико, заслушав председателя сената республики Марию Элизабетту Казеллати, созвал парламент на проведение общей сессии с участием региональных делегатов в понедельник 24 января в 15:00 для проведения выборов президента республики», — говорится в сообщении Палаты депутатов.

В голосовании участвуют сенаторы, депутаты, члены административных советов, их спикеры, а также губернаторы. Президент избирается сроком на семь лет.

Выборы президента также скоро пройдут в Германии. Основным кандидатом является действующий глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер.

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