Итальянский парламент анонсировал заседание по выборам президента республики

Рим, 4 января. Парламент Италии проведет сессию по выборам президента. Заседание созвал председатель Палаты депутатов Роберто Фико.

Мероприятие состоится 24 января. Кандидат на пост главы государства должен получить 2/3 голосов избирателей.

«Председатель Палаты депутатов Роберто Фико, заслушав председателя сената республики Марию Элизабетту Казеллати, созвал парламент на проведение общей сессии с участием региональных делегатов в понедельник 24 января в 15:00 для проведения выборов президента республики», — говорится в сообщении Палаты депутатов.

В голосовании участвуют сенаторы, депутаты, члены административных советов, их спикеры, а также губернаторы. Президент избирается сроком на семь лет.

Выборы президента также скоро пройдут в Германии. Основным кандидатом является действующий глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер.