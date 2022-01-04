Шесть человек госпитализировали после ДТП с экскурсионным автобусом под Петербургом

Санкт-Петербург, 4 января. Смертельная авария произошла в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Жертвой дорожного происшествия стала женщина, еще шестеро получили травмы.

По данным источника ФАН, после осмотра врачей в больницу доставили троих взрослых, двух подростков и шестилетнюю девочку. Мама последнего ребенка погибла на месте ДТП.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают обстоятельства роковой аварии, а также причины столкновения.

ФАН сообщал, что ДТП случилось на 187-м километре федеральной автотрассы Р-21 «Кола». Участниками аварии стали экскурсионный автобус и две легковые машины.