Эксперт Литовкин рассказал о возможных причинах отказа Алжира от закупок Су-35

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Правительство Алжира, превратившегося за последние десять лет в одного из основных покупателей российского оружия, рассматривает вопрос об отказе от закупок российского истребителя поколения 4++ Су-35. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал об истинных причинах гипотетического срыва военно-технической сделки.

Формальная причина — отсутствие у самолета активной электронно-сканируемой антенной решетки (AESA), ставшей к середине 2010 годов стандартной для боевых машин данного класса, выпускаемых за пределами России. Однако эксперты утверждают, что даже без этой технологии Су-35 имеет на вооружении одну из самых мощных бортовых радиолокационных станций в мире, способной обнаруживать цели на дистанциях до 400 км и превосходящую по данному показателю многие БРЛС с системой AESA.

О том, почему сначала Индонезия, а затем и Алжир готовы принять невыгодное для них решение, корреспонденту ФАН рассказал полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Тут может быть несколько причин. Во-первых, может, денег нет, может, действительно хотят другой радар. Но это же не проблема — поставить другой радар! А главное — надавили американцы. Потому что они всегда давят на те страны, которые покупают российское оружие. Пример — Турция и их закупки С-400. Не каждая страна обладает полным суверенитетом и способностью противостоять этому давлению. Найдутся другие покупатели, это не проблема. В конце концов, российским ВВС тоже не помешают эти самолеты», — отметил специалист.

Напомним, на сегодняшний день, по оценкам военно-авиационного сообщества, российский Су-35 по множеству параметров превосходит как новейший американский многоцелевой самолет F-35 «Лайтнинг», так и все остальные боевые машины, стоящие на вооружении США и их европейских партнеров.