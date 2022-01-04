Донбасс сегодня: ВСУ блокируют работу ОБСЕ, армию Киева захлестнули пьянство и конфликты

Донбасс, 4 января. ВСУ ведут воздушную разведку и блокируют работу ОБСЕ. Конфликты и поножовщина захлестнули передовые части армии Киева. Офицеры ВСУ пользуются услугами проституток в местах службы. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

ВСУ ведут воздушную разведку и блокируют работу ОБСЕ

На фронтах Донбасса сохраняется тревожная тишина. Уже практически неделю ВСУ придерживаются главного пункта мирных соглашений — не обстреливают Донецкую и Луганскую народные республики. Однако это не исключает подготовку украинскими силовиками провокаций и огневых налетов на республики и позиции их защитников.

Согласно данным оборонных ведомств ДНР и ЛНР, противник активизировал мероприятия по ведению воздушной разведки в районах, примыкающих к линии боевого соприкосновения и представляющих интерес для ВСУ с точки зрения масштабов вероятного ущерба в случае нанесения ударов. Активность беспилотников-разведчиков ВСУ отмечается на южном направлении обороны ДНР в районах Павлополя и Широкино.

Кроме того, о подготовке провокаций и ударов по территориям республик говорит и тот факт, что подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинской армии активизировали мероприятия по противодействию беспилотным аппаратам (БПЛА) миссии ОБСЕ, которые осуществляют мониторинг выполнения сторонами Минских соглашений. Случаи подавления каналов управления БПЛА наблюдателей зафиксированы в районах Орехово и Золотое в Луганской области, близ Горловки в Донецкой области.

Конфликты и поножовщина захлестнули передовые части армии Киева

Низкий уровень воинской дисциплины и моральное разложение украинской армии все чаще становятся причинами стирания границ между рядовым и офицерским составом, констатируют в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР. В Донецке сообщают о конфликте в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, в ходе которого сержант Марков избил взводного командира лейтенанта Бондаренко. Оба военнослужащих находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Еще один конфликт произошел на позициях 3-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе села Новозвановка Луганской области, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Во время распития спиртных напитков между двумя солдатами завязалась драка, а третий получил ножевое ранение при попытке разнять сослуживцев. По всем фактам в бригадах назначены расследования.

Новостное агентство «Харьков». /

Офицеры ВСУ пользуются услугами проституток в местах службы

Несколько девушек легкого поведения задержаны военной службой правопорядка в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ в районе села Войтово Луганской области, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Девушки совместно с украинскими военнослужащими отмечали новогодние праздники, распивали спиртные напитки и оказывали им интимные услуги.

После допроса задержанных выяснилось, что военнослужащие неоднократно пользовались услугами таких девушек, находясь в местах несения службы. Командование бригады назначило проведение служебного разбирательства в отношении офицеров, допустивших множественные дисциплинарные проступки.

В ЛНР рассказали, как офицеры ВСУ проверяют передовые позиции

Недалеко от своих коллег из 79-й бригады ушли и офицеры управления 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые назначены командованием в группы проверки передовых подразделений. Вместо выезда на позиции для проверки дисциплины, наличия личного состава и пр. офицеры проводили время в увеселительных заведениях подконтрольного украинской армии Артемовска.

Часть из них и вовсе в дни, указанные в боевых распоряжениях для выездов на передовые, находилась в банях с девушками легкого поведения, уточнили в оборонном ведомстве ЛНР. Важно отметить, что официально штабные офицеры работали на позициях, им начислялись надбавки за службу на передовых.