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Президент Литвы Науседа назвал ошибкой открытие представительства Тайваня в республике

Политика
Президент Литвы Науседа назвал ошибкой открытие представительства Тайваня в республике
nauseda2019.lt  /  Gitanas Nausėda

Вильнюс, 4 января. Литовский МИД допустил ошибку, открыв в республике представительство Тайваня, а не Тайбэя. С таким заявлением выступил президент Литвы Гитанас Науседа в эфире местной радиостанции.

По словам главы государства, это решение с ним не согласовывалось.

«Ошибкой стало не само открытие представительства, а его название, которое со мной МИД согласовано не было», — сообщил Науседа.

Отношения между Пекином и Вильнюсом ухудшились в 2021 году после открытия представительства Тайваня в Литве. Китайская сторона выступает против офиса с таким названием. В других же странах существуют представительства Тайбэя.

Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс ранее признал, что Литва может остаться без помощи ЕС в борьбе с Китаем.

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литва тайвань тайбэй
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