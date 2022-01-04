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Разведчики ВСУ провели учения со стрельбами возле Крыма

Армия
Разведчики ВСУ провели учения со стрельбами возле Крыма
Федеральное агентство новостей

Киев, 4 января. Подразделения украинской военной разведки провели учения со стрельбами и отработкой тактики захвата «вражеского объекта» вблизи границы с Крымом.

Об учебных тренировках разведчиков ВСУ возле Крымского полуострова сообщила пресс-служба командования объединенных сил украинской армии на официальной странице в Facebook.

«После выдвижения на рубеж открытия огня бойцы передвигались на поле боя разными способами, взаимно прикрывая друг друга. Такой метод позволяет вести прицельный огонь из разных положений и одновременно вести разведку противника и местности», — приводятся в сообщении слова подполковника разведки ВСУ Кирилла Холявко.

Представитель украинской военной разведки заявил, что бойцы ВСУ тренировались «давать отпор врагу» на близкой дистанции и отработали захват неприятельского объекта с важными документами.

Ранее стало известно о воздушной разведке ВСУ южной границы Донецкой Народной Республики в районе населенных пунктов Широкино и Павлополь.

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